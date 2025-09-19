Congresista republicano de EEUU aclara que la Guardia Nacional no será desplegada en Miami

"Miami no es Chicago ni San Francisco -y nunca lo será", señaló el congresista estadounidense en X.
El político, que representa un distrito del sur de Florida, explicó que las versiones sobre una posible intervención militar en la ciudad obedecieron a una confusión generada por el director del FBI, Kash Patel, en una comparecencia en el Senado.
El político cubanoestadounidense detalló que él habló con la Oficina del Fiscal General tras la presentación ante la Cámara Alta de Patel, quien a inicios de semana afirmó erróneamente que el despliegue en Miami estaba en marcha.
"El director del FBI, Patel, se equivocó durante su testimonio en el Senado a principios de esta semana", subrayó el congresista.
En los últimos meses, ciudades como Los Ángeles y Washington D.C. han experimentado un aumento de la presencia militar en sus calles, con despliegues de la Guardia Nacional ordenados por el Gobierno de Donald Trump.
A este panorama se sumó recientemente Memphis, donde también se dispuso la presencia de efectivos en puntos estratégicos de la ciudad, lo que intensifica el debate nacional sobre la creciente militarización de espacios urbanos en Estados Unidos y sus implicaciones para los derechos civiles.