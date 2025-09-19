Congresista republicano de EEUU aclara que la Guardia Nacional no será desplegada en Miami

Miami (EE.UU), 19 sep (EFE).- El congresista republicano Carlos Giménez aclaró este viernes que el Gobierno de Donald Trump no tiene previsto desplegar la Guardia Nacional en Miami como parte de su política de mano dura contra la inmigración y argumentando criminalidad en jurisdicciones gobernadas por demócratas.