Costa afirma que la vivienda asequible es "esencial" para la estabilidad de la democracia

"La vivienda asequible se ha vuelto uno de los desafíos más urgentes en los Estados miembros (de la UE) y es absolutamente esencial para garantizar la cohesión social y la sostenibilidad de las democracias en Europa", apuntó Costa.

El presidente del Consejo Europeo advirtió de que "nada alimenta más el populismo que la sensación de abandono, la falta de perspectivas de futuro que las nuevas generaciones encuentran cuando buscan su primera vivienda para construir sus vidas".

En ese sentido, recordó que el Consejo Europeo va a celebrar en octubre un debate sobre la vivienda asequible y la Comisión ya tiene un comisario con prerrogativas sobre esta materia.

"Necesitamos soluciones europeas para un problema estructural de nuestras democracias", dijo Costa.

Defendió que la competitividad y la Europa social deben ir de la mano "porque son las dos caras de la misma moneda" y afirmó que el modelo social europeo "no es un obstáculo para el crecimiento, sino que es la base de la fuerza económica a largo plazo".

Aseguró que el empleo de calidad debe ser una prioridad de esa Europa social, y ello significa "salarios justos, contratos seguros, entornos saludables y oportunidades de formación y desarrollo profesional".

Para que eso ocurra, siguió, "no se puede ignorar que la inversión en la cualificación (de los trabajadores) es el más importante para el futuro de la calidad del mercado de trabajo y la competitividad de la economía".

Costa destacó que la UE quiere garantizar que los estándares sociales no comprometen la competitividad y dijo que no hay que cerrarse al comercio internacional, y que la respuesta correcta no es el proteccionismo.

"La respuesta correcta es que establezcamos acuerdos comerciales modernos, que eleven también los estándares medioambientales y sociales, que disfrutaremos, porque todos tienen derecho a mejorar sus condiciones de vida en todo el mundo", remarcó.

Se trata de la tercera edición del Foro Social de Oporto, que comenzó ayer y termina hoy, y en él participan este viernes la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; y la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales y Competencias, Empleo de Calidad y Preparación de la Comisión Europea, Roxana Minzatu, entre otros.