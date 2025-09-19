Costa convoca a los líderes europeos para profundizar en los objetivos de defensa de la UE

"Las recientes violaciones del espacio aéreo por parte de Rusia en Polonia y Rumanía son un duro recordatorio de que debemos acelerar y profundizar nuestros esfuerzos", dijo Costa en la carta de invitación a los líderes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) este viernes.

"El rumbo es claro", añadió el portugués, "estamos construyendo una Europa capaz de responder de forma eficaz, autónoma y conjunta a las amenazas actuales y futuras. La ambición que nos hemos fijado, de reforzar decisivamente la preparación común de defensa de Europa para 2030, encarna ese compromiso".

La nueva estrategia de rearme de la UE, presentada por la Comisión Europea el pasado mes de marzo, tiene como objetivo aumentar exponencialmente la inversión en defensa europea ante el menor papel que quiere tener la Administración estadounidense en el Viejo Continente. En concreto, el plan prevé movilizar 650.000 millones de euros en cuatro años e impulsar la financiación nacional de la defensa.

Este mismo jueves, los países de la UE respaldaron que los Gobiernos puedan redirigir fondos de cohesión a prioridades como defensa y seguridad, entre otros.

"Ahora es el momento de avanzar más", señaló Costa, quien instó a los líderes a centrar el debate en "medidas concretas" y en lograr un "entendimiento común" para avanzar en el objetivo de defensa europeo. "El trabajo en curso de la Comisión y la alta representante (de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas) sobre una hoja de ruta contribuirá a nuestros esfuerzos colectivos. Deberíamos proporcionar orientación en vista de este trabajo", añadió.

Asimismo, se espera que los líderes hablen sobre como acelerar sus capacidades militares, avanzando en la simplificación y en la expansión de la industria europea de defensa, así como estrategias para fortalecer el apoyo al flanco oriental.

La invasión del espacio aéreo polaco y rumano por parte de drones rusos la pasada semana llevó a la OTAN a crear una nueva iniciativa militar bautizada con el nombre de 'Centinela Oriental', con la que se busca reforzar la defensa del flanco oriental de la Alianza.

Por otro lado, Costa también centrará las discusiones en torno a la seguridad y el apoyo a Ucrania.

"La UE y sus Estados miembros han liderado la prestación de un apoyo económico, militar y político crucial a Ucrania. Sugiero que nos centremos en cómo mantener nuestro apoyo a Ucrania de forma fiable y predecible", dijo el presidente del Consejo Europeo en su carta.

En particular, señaló, en "cómo seguir apoyando a las fuerzas armadas ucranianas como principal garantía de la soberanía y la seguridad del país, a la vez que aumentamos la presión sobre Rusia, incluso mediante el reforzamiento de las sanciones".

Costa añadió que la defensa europea y Ucrania volverán a ser temas de debate durante la próxima reunión formal del Consejo Europeo en Bruselas a finales de octubre, donde espera que se formalice la orientación conjunta.