Cuerpo apela a la responsabilidad de la UE para aprobar medidas de presión sobre Israel

Cuerpo se pronunció así en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión informal de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, y de los gobernadores de los Bancos Centrales de los 20 países con la moneda única que comienza hoy en Copenhague, seguida de un encuentro de todos los titulares de la Unión Europea (UE).

El ministro español valoró como "un paso necesario" la iniciativa presentada el pasado miércoles para suspender el trato comercial preferencial a Israel, y destacó que va en línea con el liderazgo que viene ejerciendo España para aumentar la presión sobre el Gobierno israelí "para que cese el genocidio" y "para que se respeten los derechos humanitarios en Gaza".

El titular de Economía, Comercio y Empresa subrayó que el Ejecutivo español ha actuado "con presión a nivel económico" sobre Israel, con el embargo de armas que se prevé aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros, y también en el ámbito diplomático.

"Cada vez hay más países siguiendo la estela de España. Y además es una buenísima noticia que la Comisión Europea también haya dado pasos en ese sentido", dijo Cuerpo.

"Esperemos que por parte de los Estados miembros tengamos esa responsabilidad y aprobemos y llevemos a cabo esa disminución de las preferencias arancelarias con respecto a Israel", añadió el ministro español, quien considera que esa medida está justificada por la situación en Gaza.

"Para poder acceder al mercado de la UE en condiciones favorables tienes que respetar los derechos humanos, esas condiciones según el informe de la UE no se dan y según la mayoría de la opinión de toda nuestra ciudadanía, y por lo tanto no podemos seguir dando ese acceso preferencial", explicó el ministro, quien confió en "seguir dando pasos para aumentar la presión hasta que esta situación termine".

Para que salga adelante la propuesta para suspender el trato comercial preferencial a Israel es necesario el respaldo de al menos una mayoría cualificada de países de la Unión (el 55 % de los Estados miembros, lo que significa 15 países que representen al menos al 65 % de la población de la UE).