Culmina viaje de eurodiputados a Ecuador con énfasis en seguridad y relaciones bilaterales

La delegación, que visitó Ecuador entre el 16 y el 18 de septiembre, asistió a una reunión interparlamentaria (la primera celebrada en Quito desde 2018) donde trataron cuestiones importantes, incluidas las relaciones políticas y económicas, la seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada y el tráfico de drogas, junto con la defensa de los derechos humanos y el fomento del respeto del Estado de Derecho.

Los eurodiputados expresaron su apoyo al refuerzo de las relaciones bilaterales con Ecuador, en particular la cooperación parlamentaria.

Además, el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Niels Olsen, recordó "la necesidad de avanzar en la exención del visado Schengen solicitada desde 2014" para permitir la entrada de ecuatorianos al espacio común europeo para viajes de corta estancia.

Ecuador sufre actualmente una de las peores crisis de violencia y seguridad de su historia reciente, lo que llevó a ambas partes a dialogar sobre restablecer la estabilidad nacional pero sin dejar de lado el paraguas de la ley y los derechos humanos.

Los miembros de la delegación, encabezada por el presidente, Robert Biedron, e integrada por los eurodiputados Anthony Smith y Juan Ignacio Zoido Álvarez, además de reunirse con personalidades políticas, también se encontraron con profesionales del ámbito académico, miembros de la sociedad civil y responsables empresariales.

Además, viajaron a la isla de Santa Cruz, la más poblada de las Islas Galápagos, donde visitaron el Centro de Crianza de Tortugas 'Fausto Llerena' y la Fundación Charles Darwin.