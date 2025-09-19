Detienen en Togo a un artista reconocido por ser crítico con el Gobierno

“El artista Aamron, cuyo verdadero nombre es TCHALLA Essowè, fue arrestado nuevamente el 19 de septiembre de 2025 en su domicilio por elementos de la DCPJ (Dirección Central de la Policía Judicial)”, informó la Asociación de Víctimas de la Tortura de Togo en su cuenta de X.

La detención se produjo tres días después del arresto de la exministra de Defensa del país Margueritte Gnakade, quien, al igual que Aamron, participó en las protestas organizadas por el M66, que reclamaba la renuncia de Gnassingbé.

“El gobierno ha perdido la compostura y está utilizando una estrategia de terror para silenciar las voces disidentes”, añadió la asociación.

El rapero ya había sido arrestado el 26 de mayo pasado, trasladado a un hospital psiquiátrico y tras ser liberado un mes después presentó una denuncia por tratos inhumanos y degradantes durante su detención.

Aamron solía ser activo por redes sociales, en especial TikTok, dónde denunciaba al actual gobierno de “confiscar Togo y mantener a la población en la pobreza”.

“La exasperación popular ha llegado a un punto sin retorno, y la determinación manifestada en la opinión pública ha superado el miedo y la intimidación. Es hora de que la comunidad internacional se pronuncie para defender la democracia en Togo”, expresó la Asociación de Víctimas de la Tortura del país.

Hasta el momento, las autoridades no han comunicado oficialmente el motivo del arresto del artista o de la exministra de Defensa.

Gnakade, destituida en 2022, multiplicó sus críticas contra el Gobierno en redes sociales, en las que pedía un cambio en el poder y mostró su apoyo a los organizadores de las protestas que sacudieron el país entre el 26 y 28 de junio pasado, que dejaron al menos siete muertos y decenas de heridos por la represión policial.

Las movilizaciones fueron convocadas para oponerse al nombramiento el pasado mayo de Gnassingbé -hasta entonces jefe del Estado- como presidente del Consejo de Ministros, un nuevo cargo establecido en la Constitución promulgada por él en 2024, después de que Togo abandonase el sistema presidencialista y adoptase el parlamentario.

Este cargo no tiene límite de mandato y viene a ser en la práctica el de jefe del Gobierno, mientras el nuevo presidente -jefe de Estado- tiene una función honorífica.

El cambio fue criticado y rechazado por la oposición, al ser visto como una operación para permitir a Gnassingbé alargar su tiempo en el poder.

La familia de Gnassingbé, de 59 años, gobierna esta nación de África occidental desde 1967.