Director de principal universidad pública en Texas renuncia tras polémica sobre temas LGTB

En una carta, el director de la universidad Texas A&M, Matt Welsh, se despidió de la institución, señalando que en "los últimos días" ha quedado claro que alguien nuevo debe asumir las riendas.

"Servir como presidente de esta gran universidad, aunque sea por un minuto, es un privilegio increíble. Haberlo hecho durante dos años ha sido un regalo extraordinario", agregó.

La semana pasada, Welsh despidió a dos miembros del profesorado, Melissa McCoul, la maestra cuestionada en el video y al decano de la Facultad de Artes.

En el comunicado explicando el despido, Welsh señaló entonces que su decisión fue guiada por un sentido de "responsabilidad académica" y que la profesora estaba enseñando temas "que no eran consistentes con la descripción" de la clase.

El video, que se volvió viral en espacios conservadores y fue replicado por un legislador estatal, pidiendo explícitamente el despido de McCoul, muestra a una joven en una clase de literatura infantil quejándose con una profesora mientras esta habla de identidad de género y personas transgénero.

"No estoy segura de que sea legal que nos estés enseñando esto, porque según nuestro presidente (Donald Trump) solo existen dos géneros", se escucha decir a la estudiante.

En una carta, el representante de la Cámara estatal, Brian Harrison, pidió a Abbott "tomar medidas para acabar con todas las actividades y clases LGTBQ" en las universidades públicas.

La renuncia de Welsh llega en medio de un tenso ambiente político en las universidades y colegios del estado y el país, como consecuencia del interés del Gobierno de Trump por acabar con los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, en inglés), que buscan promover el trato equitativo para las personas que pertenecen a grupos históricamente marginados, como la comunidad LGTBQ.