El Banco de Japón anuncia que comenzará a vender sus tenencias de fondos cotizados

Las ventas comenzarán "una vez se completen los preparativos operativos necesarios", con un importe estimado de 330.000 millones de yenes (1.900 millones de euros) anuales, indicó el banco central nipón al término hoy de su reunión mensual sobre política monetaria.

En ella optó por mantener los tipos de interés para analizar más detenidamente el impacto de los aranceles estadounidenses.

El BoJ también anunció la venta de fideicomisos de inversión inmobiliaria japoneses (J-REIT) en su posesión a un ritmo anual de 5.000 millones de yenes (28,8 millones de euros).

"El Banco debe vender sus tenencias de EFT y J-REIT a precios adecuados, teniendo en cuenta la situación en los mercados financieros", evitando "en la medida de lo posible" incurrir en pérdidas e inducir efectos desestabilizadores en los mismos, indicó la entidad crediticia en el documento del anuncio.

El banco central japonés indicó que el ritmo de las ventas descrito podrá ajustarse temporalmente o ser suspendidas en respuesta a cambios en la situación de los mercados.

La decisión constituye un paso en la normalización de la política monetaria del BoJ, que en marzo de 2024 se embarcó en un ajuste de sus compras de fondos cotizados y otros activos, si bien no se habían producido cambios en sus tenencias basadas en valor contable.

Las tenencias del BoJ venían expandiéndose en medio de la reciente tendencia alcista de las acciones japonesas, que se han disparado a la plaza bursátil local a niveles récord.

La Bolsa de Tokio reaccionó con pesimismo a la decisión y tras su publicación, y a dos horas del cierre de las negociaciones, su principal selectivo, el Nikkei, caía en torno a un 1 % tras haber abierto encaminando una nueva jornada histórica.