El Banco de Japón mantiene los tipos en el 0,5 % mientras analiza el impacto de aranceles

Al término hoy de su reunión mensual de dos días, la junta sobre política monetaria de la entidad crediticia nipona aprobó, con 7 votos a favor y 2 en contra, congelar los tipos.

El banco central japonés mantiene el tipo de referencia a corto desde el pasado enero, cuando lo elevó al 0,5 %.

"La economía japonesa se ha recuperado moderadamente, aunque se ha visto cierta debilidad", señaló el BoJ en su informe, en el que añadió que existen diversos riegos en lo que respecta a sus previsiones económicas, principalmente factores externos.

"En particular, sigue siendo muy incierto cómo evolucionarán las políticas comerciales y de otro tipo en cada jurisdicción y cómo reaccionarán la actividad económica y los precios internacionales a estas", destacó el banco central nipón.

En esta tesitura, añadió, "es necesario prestar la debida atención al impacto de estos acontecimientos en los mercados financieros y cambiarios, así como en la actividad económica y los precios en Japón".

Está previsto que el gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, ofrezca una rueda de prensa en las próximas horas, donde han cobrado especial interés sus opiniones sobre la economía estadounidense, según destacaron los analistas locales.

La decisión del BoJ llega un día después de que la Reserva Federal estadounidense (Fed) anunciara un recorte de 25 puntos básicos de los tipos de interés, en un momento marcado por la ralentización económica y los crecientes riesgos a la baja para el empleo en el país norteamericano, según señaló la propia entidad.

Tras la publicación del informe del BoJ, la Bolsa de Tokio, que abrió encaminando una nueva jornada récord, cayó a terreno negativo y el Nikkei, su principal índice, perdía en torno a un 0,4 %, pues muchos inversores anticipaban una nueva subida de tasas.