El Congreso neerlandés arranca la campaña con mociones sobre asilo, burka, Antifa y Gaza

El debate y las mociones reflejaron el clima preelectoral en el que está sumergido el país desde antes de verano: la derecha radical PVV de Geert Wilders, favorito en los sondeos, consiguió apoyo para endurecer el control en fronteras, pese a evaluaciones que advierten que esta medida -ya implementada el pasado diciembre- no frena la llegada de solicitantes de asilo y no es eficaz para reducir la presión sobre el sistema de asilo ni la actual crisis de vivienda.

El actual gabinete de Países Bajos cayó en junio tras retirarse el PVV, cuyo programa electoral se basa en políticas antimigratorias y antiislámicas, por desacuerdos sobre una política de asilo más estricta, uno de los temas más sensibles en la agenda política.

Las discrepancias internas en la coalición, de entonces cuatro partidos, hicieron imposible mantener la unidad, lo que llevó a la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

El liberal de derechas VVD, que cayó a 14 escaños en las últimas encuestas -muy cerca del progresista D66 (13) y el ultraderechista JA21 (12)-, logró sacar adelante una moción para extender el veto al burka a todos los espacios públicos. El partido de los campesinos BBB, por su parte, consiguió la derogación de la ley de reparto de solicitantes de asilo a nivel nacional.

La moción más polémica fue la que, a iniciativa de los dos partidos de derecha radical FvD y PVV, obtuvo mayoría para designar a Antifa como grupo terrorista, en línea con la intención anunciada en Estados Unidos por el presidente Donald Trump.

Este es un debate jurídico complejo, ya que se trata de un movimiento difuso, sin estructura formal ni liderazgo definido, lo que dificulta encuadrarlo en la categoría legal de organización.

Los propios servicios neerlandeses de lucha contra el terrorismo han señalado que el extremismo de izquierda en Países Bajos es fragmentado, pequeño en número y diverso en ideología, por lo que traducir esa realidad en una prohibición efectiva resulta problemático.

La izquierda logró respaldo para medidas sociales: el partido socialista SP y el antirracismo DENK impulsaron iniciativas contra la pobreza infantil, mientras que el bloque de verdes y socialdemócratas GroenLinks-PvdA consiguió apoyo para combatir la pobreza energética y acelerar la creación de un fondo público de energía.

En cambio, la Cámara volvió a rechazar, por 75 votos contra 74, la propuesta de SP de traer a Países Bajos a niños gazatíes para recibir atención médica. El primer ministro interino, Dick Schoof, reiteró que el gabinete apuesta por canalizar la ayuda en la región y anunció 25 millones de euros adicionales para asistencia en Gaza.

Esta postura recibió críticas de líderes de la oposición como Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) y Rob Jetten (D66), que acusaron al Ejecutivo de “mirar hacia otro lado” ante el riesgo de genocidio señalado esta semana en el informe de una comisión de la ONU. El gobierno, sin embargo, consideró que solo la Corte Internacional de Justicia (CIJ) puede determinar si se trata de un genocidio.

El destino de gran parte de las mociones quedará en manos de la nueva mayoría que surja tras las elecciones. Varias podrían convertirse en fichas de intercambio durante las negociaciones de la futura coalición de gobierno, mientras que muchos partidos aprovecharon mociones sin futuro real para mostrar postura electoral y atacar a sus rivales.

El debate también dejó momentos simbólicos, como cuando la líder del partido animalista PvdD, Esther Ouwehand, fue obligada a cambiarse una blusa con la bandera palestina, alegando la regla de neutralidad en el atuendo de los diputados.

Las mociones se debatieron en paralelo a los últimos sondeos de la agencia Ipsos I&O, que confirman a la ultraderecha PVV como primera fuerza con 32 escaños (ahora 27) de los 150 que tiene la Cámara. El partido demócrata cristiano CDA, que solo tiene ahora 5, aparece con una repentina subida a 24 escaños, seguido por GroenLinks-PvdA con 23.

La encuesta también refleja un electorado muy volátil: el 83 % de los votantes aún no tiene decidido su voto, lo que deja un panorama abierto para unas elecciones en las que el tono de las mociones parlamentarias ya anuncia semanas de campaña dura y unos resultados fragmentados, como ha sido tradición en los últimos años. Al actual Congreso le quedan dos semanas para el receso electoral.