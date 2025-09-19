El DAX 40 de Fráncfort baja un 0,15 % tras la "cuádruple hora bruja"

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort perdió un 0,15 %, hasta 23.639,41 puntos, y acumula una caída semanal del 0,3 % y una subida del 17 % en lo que va de año.

Cada tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre vencen opciones y futuros sobre acciones y el índice.

En la última hora de negociaciones, las bolsas suelen recibir un gran número de operaciones y lleva a vaivenes en los mercados, si bien con la digitalización, los efectos de la cuádruple hora bruja ya no son tan pronunciados y la volatilidad está más controlada.

La caída de los precios de producción en Alemania en agosto fue mayor de lo previsto pero no tuvo repercusión en la renta variable.

El fabricante de equipos de laboratorio Sartorius avanzó un 1,6 %, hasta 209,30 euros.

Deutsche Bank subió un 1,5 %, hasta 30,92 euros, y la empresa de distribución de químicos Brenntag avanzó un 1,3 %, hasta 51,10 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 3,7 %, hasta 26,22 euros, después de haber subido un 5,3 % el jueves.

El fabricante de semiconductores Infineon cayó un 2,1 %, hasta 32,99 euros, y Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, cedió un 1,8 %, hasta 226,50 euros.

Scout24, empresa que gestiona el portal inmobiliario ImmoScout24, bajó en el índice MDAX de empresas medianas un 5,9 %, hasta 102,30 euros, después de adquirir los portales españoles Fotocasa y Habitaclia por 153 millones de euros.

A partir del próximo lunes las acciones de Scout24 cotizarán en el selectivo DAX 40.