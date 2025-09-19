El empleo ha crecido en la UE pero la pobreza lo ha hecho también, advierte la CE

En ese sentido, consideró que es necesario "definir la importancia del diálogo social en la calidad del empleo, especialmente con la llegada de la IA (Inteligencia Artificial) y los algoritmos a los sitios de trabajo".

"Es incluso más crucial que tengamos un fuerte dialogo social para poder fomentar los beneficios de la IA -siguió-, con un enfoque humano-céntrico, así como para la mano de obra".

Minzatu hizo hincapié en el papel estratégico y la dimensión del empleo de calidad en sostener la democracia en Europa y el futuro del proyecto político de la UE.

Y lanzó un mensaje a los Estados miembros: "Invertimos a nivel europeo con fondos europeos (en empleos de calidad), pero el esfuerzo debe ser también de los Estados miembros".

Minzatu recordó que los trabajos de calidad son "esenciales" para la competitividad europea y que es importante comprender que hay que adaptarse a la realidad actual, manteniendo el modelo social europeo.

"Esto no significa abandonar o reducir derechos, sino entender cómo garantizamos el acceso a la capacitación, que las capacidades estén conectadas con los sectores competitivos", dijo.

Se trata de la tercera edición del Foro Social de Oporto, que comenzó ayer y termina hoy. En él participan este viernes la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, entre otros.