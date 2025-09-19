El Gobierno francés pretende impedir que en los ayuntamientos luzca la bandera palestina

En caso de que algunos alcaldes pretendan saltarse esa regla, los delegados del Gobierno recurrirán a la justicia administrativa para obligar a la retirada, indicó el ministro conservador en una circular que se les ha enviado.

La prohibición se sustenta en el principio de neutralidad del servicio público, que impide tomar partido en todo conflicto internacional, pero según algunos alcaldes choca con la permisividad que se tiene con la bandera ucraniana, que hondea en numerosos ayuntamientos del país.

El ministro de Los Republicanos (LR), un partido en el que muchos de sus responsables eran reticentes al reconocimiento del Estado palestino, avisa en su circular del riesgo de importación del conflicto a Francia y señala que colgar la bandera palestina constituye "tomar partido en un conflicto internacional".

El líder socialista, Olivier Faure, había pedido que se colgaran banderas palestinas este lunes, cuando Macron ha anunciado que reconocerá el Estado palestino durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Pese a la posición de Interior, algunos alcaldes han mostrado su intención de hacer ondear la bandera palestina el lunes.

Macron ha justificado el reconocimiento del Estado palestino, que va asociado a una serie de condiciones, en particular sobre el desarme de Hamás y la transferencia del control de Gaza a la Autoridad Nacional Palestina, que a su vez tiene que reformar su gobernanza, para generar un movimiento internacional que permita llegar a la solución de dos Estados.