El jefe de Hizbulá pide unidad frente a Israel, el "principal enemigo" de la región

"Debemos tener en cuenta que el principal enemigo es Israel y, detrás de él, Estados Unidos. Si no lo hacemos, nadie en la región podrá tener éxito", consideró el clérigo chií en un discurso televisado por canales afines.

"Presionar a la resistencia (Hamás) supone una ganancia neta para Israel y si la resistencia no está presente, eso significa que otros países de la región serán los siguientes", advirtió Qasem.

Este mes, el Gobierno libanés respaldó un plan del Ejército para desarmar a Hizbulá antes de final de año, aunque ya avisó de que las capacidades de la institución castrense son limitadas en términos de personal, logística y recursos, abriendo la puerta a potenciales demoras.

En este contexto, el secretario general de Hizbulá volvió a apelar al diálogo, al defender que su armamento ha servido tanto para "disuadir" como para "liberar" territorios tomados por el Estado judío.

"Os aseguramos que las armas de la resistencia están dirigidas contra el enemigo israelí, no contra el Líbano, Arabia Saudí ni ningún otro lugar ni entidad del mundo", argumentó durante su intervención.

De hecho, Qassem tendió una mano a Riad, una influencia extranjera clave que respaldaba a sus principales rivales políticos en el Líbano y que durante años mantuvo tensas relaciones también con Irán, una república islámica chií que es el principal apoyo de Hizbulá.

El líder del grupo chií abogó por abrir un diálogo con Arabia Saudí para limar asperezas y avanzar hacia el "debilitamiento de Israel".

Sus declaraciones se producen después de que los países árabes e islámicos clamaran este lunes en Doha por una alianza política y de defensa que contenga al Gobierno de Benjamín Netanyahu, además de imponerle sanciones y restricciones tras su reciente ataque contra la capital catarí.