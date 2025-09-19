El ministro de Comercio de Sudáfrica se reúne con un representante del Gobierno de EE.UU.

"Mantuve conversaciones constructivas con el representante comercial de EE.UU., el embajador Greer, sobre el futuro de las relaciones comerciales entre Sudáfrica y EE.UU.", señaló Tau en un breve mensaje a través de la red social X.

"Nuestros equipos han mantenido intensas negociaciones y, a su debido tiempo, informaré al presidente (de Sudáfrica, Cyril) Ramaphosa sobre los resultados", añadió el ministro, desde EE.UU.

La pasada semana, Ramaphosa ya reveló que un equipo de negociadores se encontraban en el país norteamericano para preparar las negociaciones con la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

En una comparecencia ante el Parlamento el pasado día 9, el jefe de Estado sudafricano quiso subrayar que, a pesar de estos esfuerzos, su país no se dejará intimidar: "Nos mantendremos como un país soberano y negociaremos y conseguiremos el mejor acuerdo para Sudáfrica", prometió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para Ramaphosa, la capacidad de influencia de Pretoria está en sus recursos naturales y sus minerales, si bien su Gobierno quiere que éstos "abandonen las costas de Sudáfrica como productos acabados".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A mediados del pasado agosto, el ministro Tau informó de que Sudáfrica ofrecería un acuerdo comercial revisado a EE.UU., poniendo en marcha a la vez medidas para reducir el impacto de las nuevas tasas sobre su economía.

Después de intentar sin éxito durante meses alcanzar un pacto con el Gobierno estadounidense, Sudáfrica afronta ahora la tasa arancelaria más alta de África subsahariana, lo que supone un fuerte golpe para sus exportaciones a EE.UU., su segundo socio comercial después de China, centradas principalmente en automóviles, productos siderúrgicos y cítricos.

Además, las nuevas tarifas amenazan la supervivencia de unos 30.000 empleos, según ha alertado el Gobierno sudafricano.

Las relaciones diplomáticas entre Sudáfrica y EE.UU. se han deteriorado desde que Trump ordenó el pasado febrero la suspensión de la ayuda económica a Pretoria, al acusar a su Gobierno de "confiscar tierras" de la minoría afrikáner (sudafricanos blancos descendientes de colonos neerlandeses) y por su postura crítica hacia Israel ante la Corte Internacional de Justicia.