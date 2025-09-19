El opositor Partido Nacional denuncia manifestaciones antisemitas en Uruguay

En un comunicado emitido este viernes, el directorio de dicha fuerza política aseguró que hubo "escraches a menores" y "amenazas" ante la Escuela Integral Hebreo Uruguaya llevadas a cabo en ocasión de una marcha propalestina.

En ese sentido apuntó que dichas acciones "no tienen cabida en una democracia que se pretende pluralista y respetuosa de los derechos fundamentales".

"Criticar políticas del Estado de Israel puede ser parte legítima del debate social, pero eso no justifica atacar o amenazar a instituciones, docentes, estudiantes o comunidades que profesan la fe judía, ni convertirlos en blanco de denuncias, estigmatización o escraches por su identidad religiosa o cultural. Urge reafirmar, como sociedad, que la democracia se fortalece cuando todas las voces pueden coexistir en paz, cuando las diferencias culturales, religiosas o de origen no son motivo de intimidación, sino enriquecimiento", detalla el comunicado.

De acuerdo con esto, la fuerza política que gobernó Uruguay en el período 2020-2025 instó a quienes convocan y participan en manifestaciones a "ceñirse a los marcos legales, sin incitar al odio, al hostigamiento ni al temor".

"El Partido Nacional reafirma su compromiso con la libertad de los pueblos y la protección de la educación como fundamento esencial para la justicia, la paz y el bienestar colectivo", concluye el comunicado.

Por otra parte, los movimientos juveniles judíos junto a la Organización Sionista del Uruguay invitaron a la colectividad judía en el país a participar el próximo domingo de una concentración contra el antisemitismo.