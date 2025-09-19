El papa insta a fomentar el protagonismo de las familias en la vida social y política

Ciudad del Vaticano, 19 sep (EFE).- El papa León XIV aseguró este viernes que "es crucial fomentar la corresponsabilidad y el protagonismo de las familias en la vida social, política y cultural, promoviendo su valiosa contribución en la comunidad", en un discurso a los participantes en el encuentro promovido por el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM).