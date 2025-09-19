El petróleo Brent baja un 1,13 %, hasta los 66,68 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 0,51 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando se situó en 67,44 dólares.

El Brent cerró la semana a la baja, ante la perspectiva de un exceso de oferta que prevalece entre los inversores frente a los temores relacionados con el petróleo ruso y posibles interrupciones en el suministro.

Este viernes, la Comisión Europea propuso la prohibición de importar gas natural licuado (GNL) de Rusia desde comienzos de 2027, así como más medidas para los barcos y refinerías de la llamada 'flota en la sombra' que esquivan las sanciones al crudo ruso.

Esto sucede después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hiciera el jueves un llamamiento a los países europeos para que dejen de comprar crudo a Moscú, asegurando que si los precios del 'oro negro' bajan, Rusia se verá obligada a abandonar la guerra en Ucrania.

