El petróleo de Texas cae un 1,43 %, hasta los 62,66 dólares el barril

Nueva York, 19 sep (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este viernes un 1,43 %, hasta los 62,66 dólares el barril, motivado por un aumento de las reservas comerciales de crudo estadounidense esta semana, en claras señales de disminución de la demanda.