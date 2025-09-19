El primer ministro chino, Li Qiang, asistirá a la 80ª Asamblea General de la ONU

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que "China apoya firmemente a las Naciones Unidas para que desempeñen un papel central en los asuntos internacionales".

Lin aseveró que "la comunidad internacional, en general, espera que se respete la autoridad de las Naciones Unidas y se fortalezca la cooperación".

El vocero agregó que la coyuntura internacional se enfrenta a "cambios cada vez más rápidos" y a una "intensificación de la globalización económica".

"La comunidad internacional está construyendo consenso político, fortaleciendo la colaboración integrada y abordando conjuntamente los desafíos comunes", indicó Lin.

Según el portavoz, el presidente chino, Xi Jinping, "ha instado" a Naciones Unidas "a revitalizar su autoridad y vitalidad en la nueva era y a desempeñar un papel más importante en el mantenimiento de la paz mundial".

La semana de alto nivel del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre en Nueva York, donde se reunirán representantes y líderes de más de 200 países.