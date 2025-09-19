El rey de Tailandia aprueba el nuevo gabinete de tecnócratas del primer ministro Anutin

La Gaceta Real tailandesa publicó este viernes un anuncio sobre el nombramiento de ministros del dirigente conservador, del partido Bhumjaithai, quien ha elegido a tecnócratas y empresarios para puestos clave.

Entre ellos, el vice primer ministro y líder de la cartera de Finanzas será Ekniti Nitithanprapas, que dirige el Departamento del Tesoro, en medio de la incertidumbre económica global y del declive de la economía tailandesa.

Anutin, magnate de la construcción de 59 años, otorgará la cartera de Comercio a la directora del sector hotelero Suphajee Suthumpun -cuando el país trata de aumentar las visitas turísticas, cruciales para su economía- y la de Energía al exdirector ejecutivo del gigante enérgetico tailandés PTT Auttapol Rerkpiboon.

Al frente de Exteriores estará Sihasak Phuangketkeow, exsecretario general de la Cancillería, en señal de continuismo.

Cuando se espera que intente apaciguar las relaciones con Camboya, país con el que Tailandia se enzarzó a finales de julio en un enfrentamiento fronterizo armado que duró cinco días, Anutin mantendrá a Nattaphon Nakpanich como ministro de Defensa.

Los ministros del nuevo gabinete de Anutin jurarán el cargo el miércoles 24 de septiembre ante el rey Maha Vajiralongkorn, según adelantan este viernes medios locales.

Con la legalización de la marihuana en su haber político, Anutin asumió el cargo de 32º primer ministro de la nación -el tercero en dos años- el 7 de septiembre, dos días después de ser elegido por el Parlamento, con el apoyo de la formación con mayor representación en la cámara, el reformista y progresista Partido del Pueblo (PP).

El PP -la nueva etiqueta de la formación que arrasó en las elecciones de 2023, pero que no pudo gobernar por el veto del conservador Senado- lo aupó al poder con la condición de que convoque elecciones anticipadas en enero, mientras se espera que su en principio corto mandato vuelva a acercar a monarquía y Gobierno.

La llegada de Anutin a la cúspide política se produjo después de que el Tribunal Constitucional, de tendencia conservadora, destituyera a la exmandataria Paetongtarn Shinawatra el 29 de agosto por criticar al Ejército en el marco de las tensiones territoriales con Camboya en julio, que se saldaron con medio centenar de muertos.

Paetongtarn fue destituida por criticar al Ejército durante una conversación con el histórico líder camboyano Hun Sen, lo que desató una crisis política en Tailandia por la que el partido de Anutin abandonó la coalición gobernante.

Anutin, que antes se desempeñó como ministro de Sanidad y de Interior, podría interferir ahora en reformas planeadas por el Pheu Thai, entre ellas el control de la venta de marihuana.