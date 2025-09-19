El servicio de espionaje británico MI6 busca reclutar espías, sobre todo de Rusia

La web oscura es una parte de internet que permite a una persona ocultar su identidad y su ubicación de otras personas y de las autoridades.

La ministra de Exteriores, Yvette Cooper, dijo que la seguridad nacional "es el primer deber de cualquier gobierno".

"A medida que el mundo cambia y las amenazas que afrontamos se multiplican, debemos asegurarnos de que el Reino Unido siempre esté un paso por delante de nuestros adversarios. Nuestras agencias de inteligencia de primer nivel están en la primera línea de este desafío, trabajando entre bastidores para mantener la seguridad del pueblo británico", añadió.

"Ahora las estamos reforzando con tecnología de vanguardia para que el MI6 pueda reclutar nuevos espías para el Reino Unido, en Rusia y en todo el mundo", agregó.

Según las autoridades, cualquier persona que quiera contactar de forma segura con el Reino Unido con información sensible relacionada con el terrorismo o actividades de inteligencia hostiles podrá acceder al portal a partir de este viernes.

Las instrucciones sobre cómo usar el portal estarán disponibles públicamente en el canal de YouTube del MI6.