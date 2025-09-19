El trabajo infantil repunta ligeramente en Brasil tras tocar mínimos históricos

El dato indica que el 4,3 % de ese segmento de la población realizaba actividades económicas o trabajaba para consumo propio en 2024, un 0,1 % más que el año anterior, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Esto se traduce en que en un año unos 34.000 jóvenes pasaron a engrosar las estadísticas de trabajo infantil en el país suramericano.

El IBGE señaló en una nota que aún es prematuro afirmar que se ha revertido la tendencia de caída en el trabajo infantil de los últimos años y dijo que las cifras indican "cierta estabilidad".

La mayoría de los menores en esa situación actuaron en el comercio (30 %) y la agricultura (19 %), y de forma minoritaria, en los sectores de alojamiento y alimentación, industria y servicios domésticos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Casi nueve de cada diez compaginaban trabajo y estudio. Para reducir este fenómeno, el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el poder desde 2023, ha impulsado un programa social que consiste en un subsidio para aquellos alumnos que completen sus estudios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otro lado, de todos los menores brasileños en situación de trabajo infantil, el 66 % eran negros o mestizos frente al 33 % de blancos.

La Constitución brasileña de 1988 prohíbe el trabajo infantil. Solo los jóvenes con más de 14 años pueden ejercer alguna labor con el estatus de "aprendiz", si bien el trabajo nocturno no está permitido en ningún caso para los menores de 18.