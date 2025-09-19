Empresas europeas en China alertan de "cuellos de botella" en suministro de tierras raras

Según un sondeo interno de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China divulgado este viernes, solo 19 de 141 solicitudes de licencia habían sido aprobadas por el Ministerio de Comercio chino a 9 de septiembre, mientras que 121 seguían pendientes y una fue descartada por un error de datos.

De esas 141 peticiones, 121 se consideran "urgentes". La falta de autorizaciones provocó siete paradas de producción en agosto; se prevén 46 en septiembre y otras diez antes de finales de año, siete de ellas en octubre.

La encuesta fue realizada con información de 22 compañías entre agosto y principios de septiembre.

La Cámara enmarca estas dificultades en el régimen de control de exportaciones anunciado el pasado abril, que restringe las ventas al exterior y obliga a obtener licencias para enviar al exterior varios elementos de tierras raras y productos derivados como imanes de alto rendimiento.

En la cumbre entre la Unión Europea y China celebrada en julio en Pekín, ambas partes acordaron habilitar un mecanismo reforzado para detectar y resolver interrupciones de suministro, lo que derivó en un aumento del porcentaje de aprobaciones, indicó el organismo.

No obstante, la Cámara afirma que muchas empresas continúan encontrando obstáculos que amenazan la continuidad de su actividad, algo que, a su juicio, "no solo conlleva un gran costo financiero, sino que amenaza la estabilidad de las cadenas de suministro".

"Obtener licencias de exportación de tierras raras es hoy el asunto más apremiante para muchos de nuestros miembros", señaló el presidente de la Cámara, Jens Eskelund, quien reclamó un procedimiento "claro, predecible y fiable" para que las compañías puedan tomar decisiones de aprovisionamiento "con certeza" y "aliviar tensiones comerciales" entre Bruselas y Pekín.

Desde abril, en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un nuevo régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, aduciendo motivos de seguridad nacional.

Esto provocó un fuerte descenso de las exportaciones, que se recuperaron con fuerza tras el pacto alcanzado en junio durante la ronda de negociaciones comerciales que China y Estados Unidos celebraron en Londres, por el cual Pekín anunció un compromiso para agilizar las licencias.

Sin embargo, estos materiales, esenciales también para industrias como la aeronáutica, siguen en el centro de la disputa por el riesgo de interrupciones de suministro.