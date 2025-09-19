España considera "inaceptable" la violación de cazas rusos del espacio aéreo de Estonia

En su cuenta de la red X, Albares expresó que España se solidariza con Estonia, un "socio y aliado", y reiteró el compromiso con su seguridad.

"La intrusión de tres aviones de guerra rusos en el espacio aéreo de Estonia es una violación inaceptable de su soberanía", escribió el ministro, que zanjó: "Nuestra respuesta: unidad y firmeza".

Las aeronaves rusas ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, sin planes de vuelo y con sus transpondedores apagados, según los ministerios de Defensa y Exteriores del país báltico.

La violación del espacio aéreo estonio por parte de tres cazas rusos MiG-31, que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir, ocurrió diez días después de que casi una veintena de drones rusos hicieran lo mismo en el espacio aéreo polaco y de que la OTAN derribara por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado.

Moscú violó también el pasado sábado el espacio aéreo de Rumanía, según denunció el Gobierno de ese país.

En el momento de la violación del espacio aéreo estonio, los aviones rusos tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia.

Por ello, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea estonia de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, "respondieron al incidente", indicó el Ministerio de Defensa.