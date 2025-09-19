España ofrece a la OTAN tres cazas, un avión A-400 y un radar para reforzar el Flanco Este

Madrid, 19 sep (EFE).- El Gobierno español ofreció a la OTAN tres Eurofighter, un avión A-400 de transporte y un radar para incorporarse a la operación Centinela Oriental, de refuerzo del flanco este de la Alianza, tras la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco y rumano, según fuentes de Defensa.