España revisa tres décimas al alza su crecimiento económico de 2024, hasta el 3,5 %

El INE publicó este viernes la revisión del producto interior bruto (PIB) anual del periodo 1995-2024, donde detalla que el cambio de 2024 estuvo propiciado por una mayor aportación de la demanda interna (consumo e inversión): 3,3 puntos porcentuales frente a los 2,8 previos.

El consumo de los hogares se revisa dos décimas al alza, hasta el 3,1 %; el consumo público se recorta 1,2 puntos, hasta el 2,9 %; y la inversión se dispara 2,8 puntos frente al cálculo anterior, hasta el 4,7 %, debido, según el INE, al crecimiento de la variación de existencias en 2024 respecto a 2023.

La demanda externa (exportaciones e importaciones) aporta dos décimas menos respecto al cálculo anterior (0,2 puntos frente a 0,4), ya que el incremento en volumen de las exportaciones se situó en el 3,2 % (frente al 3,1 % estimado en marzo) y las importaciones crecieron un 2,9 % (frente al 2,4 % previo).

En cuanto al empleo, la tasa de variación en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo se revisa cuatro décimas al alza, hasta el 2,8 %, mientras que las horas trabajadas crecieron un 2,2 % (frente al 1,9 % previo) y la remuneración de asalariados revisa su tasa cuatro décimas a la baja, hasta el 7,3 %.

Respecto a años anteriores, el INE rebajó dos décimas el crecimiento de 2023, hasta el 2,5 %, y elevó dos décimas el del año 2022, hasta el 6,4 %, un dato que ha establecido como definitivo.