España y otros 4 países, afectados por un caso de evasión fiscal y blanqueo de capitales

Bruselas, 19 sep (EFE).- España, Austria, Francia, Alemania e Italia fueron afectadas por un caso de evasión fiscal a gran escala y blanqueo de capitales a manos de una red integrada por tres personas, que se han declarado culpables en Letonia en el marco de una investigación bautizada 'Admiral 2.0'.