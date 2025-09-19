España y otros 4 países, afectados por un caso de evasión fiscal y blanqueo de capitales

La Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés) explicó en un comunicado que presentó a los responsables de la trama tres acuerdos de culpabilidad de evasión fiscal y blanqueo de capitales ante el Tribunal de Asuntos Económicos de Letonia, según informó este viernes en un comunicado.
El esquema fraudulento investigado, que implicaba la venta de productos electrónicos de consumo, ha causado un perjuicio fiscal total estimado de 297 millones de euros al presupuesto de la UE y a los presupuestos de España, Austria, Francia, Alemania e Italia.
Las autoridades fiscales de Austria, Alemania y Francia han solicitado el estatus de víctima en el procedimiento y participarán en la vista judicial, indicó la EPPO.
Está previsto que el tribunal letón apruebe los acuerdos de culpabilidad alcanzados con cada uno de los acusados el próximo 26 de septiembre.
La pena prevé un año de prisión y multas superiores a un millón de euros, así como la confiscación de bienes, incluyendo dinero en efectivo, relojes de lujo y criptomonedas.
El pasado junio, la Fiscalía Europea ya remitió al Tribunal de Asuntos Económicos de Letonia al presunto cabecilla de la organización criminal.
De ser declarado culpable, ese acusado podría enfrentarse a una pena de hasta diez años de prisión por evasión fiscal y doce años por blanqueo de capitales.