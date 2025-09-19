Francia congela la cooperación antiterrorista con Mali por el arresto de un agente

La tensión entre ambos países se recrudeció tras el arresto en la capital maliense en agosto pasado de un agente que según París trabajaba en la lucha contra el terrorismo y al que la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de 2020 acusa de haber participado en un intento de desestabilización, por el que también fueron detenidos otros militares malienses.

Para Francia se trata de un arresto "arbitrario" que "viola las reglas más fundamentales del derecho internacional", ya que se trata de un agente debidamente acreditado en la Embajada francesa en Bamako y, por tanto, protegido por la inmunidad diplomática.

Por ello, ha suspendido la cooperación antiterrorista que mantenía con Mali pese al enfriamiento de las relaciones entre ambos países tras el golpe de Estado que llevó al poder al general Assimi Goïta.

Además, decido la expulsión de dos personas de la embajada y el consulado de Mali en París, que deben abandonar el territorio galo antes de este sábado.

París amenazó con "otras medidas" de presión a corto plazo si su agente no es liberado "rápidamente".

Bamako, por su parte, reaccionó ordenando la expulsión de cinco diplomáticos franceses que ya habían abandonado el país el pasado domingo, cuando se hizo efectiva la suspensión de la cooperación antiterrorista.