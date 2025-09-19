Funcionario talibán ofrece a Trump acuerdos económicos pero no presencia militar

El funcionario, Zakir Jalaly, se refirió a Trump como un "exitoso hombre de negocios" en un mensaje publicado en X en el que abrió la puerta a una nueva era de relaciones, pero bajo condiciones estrictas.

"Afganistán y América pueden tener relaciones económicas y políticas basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes, sin que América tenga presencia militar en ninguna parte de Afganistán", publicó Jalaly.

El funcionario reforzó este punto aludiendo a la historia del país y al Acuerdo de Doha como los pilares que impiden cualquier tipo de despliegue militar extranjero. "La presencia militar no ha sido aceptada por los afganos en la historia, y esa posibilidad fue rechazada por completo durante las conversaciones de Doha", afirmó.

La declaración de Jalaly es una respuesta a los comentarios de Trump del jueves, cuando el presidente aseguró que buscaba recuperar Bagram por su valor estratégico, destacando que "está a una hora de donde China fabrica sus armas nucleares".

El portavoz de la Cancillería china advirtió contra los intentos de "generar confrontación" y afirmó que "el futuro de Afganistán debe estar en manos del pueblo afgano".

La base aérea de Bagram, situada al norte de Kabul, fue el corazón del poder militar estadounidense en Afganistán durante las dos décadas de invasión. En su apogeo, llegó a albergar a más de 40.000 personas entre personal militar y contratistas, y funcionó como el principal centro logístico y de operaciones para las fuerzas de la coalición.