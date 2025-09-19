FundéuRAE: “deber” + infinitivo y “deber de” + infinitivo, usos

1. “Debe estar dentro”, mejor para la obligación

“Deber” + infinitivo, sin la preposición “de”, se utiliza con preferencia para hablar de una obligación: “Recoge las cosas, por favor. El material debe estar dentro de su caja en todo momento”. Sin embargo, también se registra su uso, extendido en la lengua culta, para hablar de una suposición: “No lo veo por aquí. Debe estar dentro del edificio todavía, supongo”.

2. “Debe de estar dentro”, mejor para la suposición

“Deber de” + infinitivo, con la preposición “de”, alude habitualmente a una suposición: “Hay luz en casa, así que Paloma debe de estar dentro”. Aun así, también se emplea, pero de forma mucho menos frecuente, para expresar una obligación: “El candidato que quiera examinarse debe de estar dentro del aula a la hora exacta en que empieza el examen”.

Cabe recordar que “deber” también es un sustantivo equivalente a “obligación” o “responsabilidad”, que se combina con la preposición “de” para indicar el objeto de la obligación: “Europa tiene el deber de actuar”.

