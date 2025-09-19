Gobierno talibán confirma la liberación de pareja británica y pide no politizar el caso

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de los talibanes, Abdul Qahar Balkhi, informó de la liberación en una breve declaración a los medios en la que agradeció los esfuerzos de Qatar y añadió que "la cuestión de los prisioneros no debe ser politizada".

Un portavoz catarí dijo a la cadena pública británica BBC que ahora la pareja británica viajará a Doha para someterse a una revisión médica y después volverá al Reino Unido, pese a que su residencia permanente estaba en el país asiático.

La pareja fue arrestada el pasado mes de febrero mientras viajaban hacia su domicilio en la provincia de Bamiyán. En marzo, el Ministerio del Interior talibán confirmó que su caso, junto al de otro ciudadano extranjero, había sido transferido a los tribunales, pero nunca se revelaron los cargos de los que se les acusaba.

Según medios británicos, la detención de los Reynolds podría estar relacionada con su trabajo, que consistía en enseñar a madres locales a criar a sus hijos en Bamiyán.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Su liberación se produce después de los continuos llamamientos de sus hijos, residentes en territorio británico, que denunciaron el deterioro de su estado de salud desde su arresto el 1 de febrero.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La pareja, apasionada de Afganistán, llevaba décadas arraigada en el país, donde, según los medios británicos, gestionaban una organización educativa.

De acuerdo con su familia, todos estos meses permanecieron detenidos sin cargos en condiciones extremas, separados durante mucho tiempo y en celdas de máxima seguridad.

La liberación se produjo tras una visita a Kabul de Richard Lindsay, el enviado especial del Reino Unido para Afganistán, quien estuvo acompañado por una delegación de Qatar, país que ha jugado un papel clave en la mediación.

Peter y Barbie Reynolds se conocieron en la Universidad de Bath (en el oeste de Inglaterra) y se casaron en Kabul en 1970, tras lo cual tuvieron cuatro hijos, pero siempre mantuvieron sus vínculos con Afganistán.

Cuando los talibanes volvieron al poder en agosto de 2021, ellos decidieron quedarse con sus proyectos allí, a diferencia de otros trabajadores occidentales que decidieron marcharse, de acuerdo con los medios británicos.

El Reino Unido, al igual que otros Gobiernos, cerró su embajada en Afganistán en ese momento, pero el personal diplomático ha permanecido activo para resolver este caso.