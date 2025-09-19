Guterres acoge con "satisfacción" la ratificación del Tratado de Altamar

"(El tratado) ha alcanzado el umbral de ratificaciones necesario para su entrada en vigor. Acojo con satisfacción este logro histórico para el océano y el multilateralismo", escribió Guterres en su perfil de X.

Asimismo, celebró que, en dos años, los países han convertido "el compromiso en acción, demostrando lo que es posible cuando las naciones se unen".

El Acuerdo sobre la Diversidad Biológica Marina en Zonas Fuera de la Jurisdicción Nacional, nombre técnico del documento, busca regular las actividades humanas en alta mar y permite la protección mediante áreas marinas protegidas.

El BBNJ fue aprobado por la ONU en septiembre de 2023 con la firma de 115 países, con el objetivo de proteger la biodiversidad de los océanos fuera de la jurisdicción nacional de cada país, un espacio que supone el 61 % del océano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

No obstante, necesitaba ser ratificado por al menos 60 naciones, y el último país en hacerlo hoy ha sido Marruecos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Está previsto que el tratado entre en vigor el próximo 1 de enero de 2026.

La ratificación del documento implica la aceptación y consentimiento para la puesta en marcha del nuevo derecho internacional de los mares, que ayudará a proteger estos espacios, mitigar el cambio climático y preservar la biodiversidad del fondo marino.

El BBNJ busca además alcanzar el objetivo de protección del 30 % de la biodiversidad marina para 2030, como recoge el Convenio de las Partes sobre la Diversidad Biológica de diciembre de 2022, conocido como el Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal.

Entre los países que han ratificado el documento se encuentran España y Chile, país este último que también se ha postulado para acoger la secretaría del tratado en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar.