Hallan restos de un segundo misil polaco que fue utilizado para derribar drones rusos

Según anunció hoy la Policía Militar polaca a los medios, "los restos fueron hallados en una zona deshabitada y no causaron heridos", y aún se trabaja en una operación de búsqueda para localizar otros posibles fragmentos.

"Todo indica que se trata de restos de misiles, probablemente polacos. Se está realizando una inspección y análisis", declaró este viernes a la agencia PAP el mayor Damian Stanula, portavoz de la policía local.

Esta información se suma a las declaraciones de ayer jueves del ministro polaco de Interior, Tomasz Siemoniak, quien reconoció en una entrevista de la cadena de televisión TVN24 que los daños en una vivienda de Wyryki, también en la región de Lublin y a solo 15 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, "probablemente fueron causados por un misil lanzado por un caza polaco durante la operación para interceptar drones rusos" y no por un dron enemigo como se dijo al principio.

Durante un ataque masivo ruso contra Ucrania la noche del pasado 9 de septiembre, entre 19 y 21 drones rusos violaron varias veces el espacio aéreo polaco, según Varsovia como parte de una provocación deliberada, lo que provocó el despliegue de F‑16 y F‑35 de Polonia y aliados de la OTAN para interceptarlos.

Fue la primera vez en la historia moderna de Polonia en que se utilizan armas en su espacio aéreo y también la primera ocasión en que un país de la OTAN derribó un aparato volador ruso.

Las autoridades han solicitado a los ciudadanos que informen a la policía si encuentran restos y que no se acerquen a ellos para no contaminar posibles pruebas biológicas.

El ministro de Defensa también pidió a la población que no fotografíe los drones encontrados para no facilitar información a los adversarios.