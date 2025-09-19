Hong Kong desmantela una red de falsificaciones en línea que movía 1,6 millones de euros

Los bienes intervenidos incluyen suplementos de salud, artículos de cuero, productos de cuidado de la piel, relojes y medicamentos que presumiblemente contienen venenos clasificados en la Parte 1 de la normativa sanitaria, informó este viernes el Gobierno.

La acción se precipitó a partir de informaciones facilitadas por particulares y propietarios de marcas, que pusieron en conocimiento de las autoridades la distribución de enlaces en redes sociales para la adquisición de presuntos productos sanitarios falsos.

Tras una investigación, los agentes aduaneros efectuaron el 9 de septiembre registros en tres instalaciones industriales en el distrito de Yuen Long: dos almacenes pertenecientes a empresas de logística y un centro de operaciones de una compañía de envíos exprés.

En esta intervención inicial, se confiscaron 7.500 artículos supuestamente falsificados y se arrestó a cuatro hombres y tres mujeres, de entre 24 y 57 años de edad.

En el marco de una ampliación de la investigación, el 12 de septiembre, los funcionarios aduaneros incautaron adicionalmente 1.700 artículos en el centro de transbordo de la citada empresa de logística.

El procedimiento judicial sigue activo, y los detenidos han sido puestos en libertad condicional con fianza a la espera de más actuaciones, sin que se excluyan nuevas detenciones.

Asimismo, los presuntos suplementos de salud intervenidos han sido trasladados al Laboratorio Gubernamental para someterlos a pruebas de seguridad.

Las aduanas de la ciudad semiautónoma han exhortado a los consumidores a realizar sus compras en establecimientos o sitios web de reconocida fiabilidad, y a contrastar la autenticidad de los productos directamente con los titulares de las marcas o sus agentes autorizados en caso de cualquier indicio de irregularidad.

Conforme a la Ordenanza de Descripciones Comerciales, la comercialización o tenencia con propósito de venta de mercancías con marcas falsificadas se considera delito, castigado con una multa máxima de 500.000 dólares hongkoneses 64.340 dólares estadounidenses, 54.696 euros) y una pena privativa de libertad de hasta cinco años.

China se erige como el epicentro del comercio ilícito de productos falsificados a escala planetaria, acaparando el 45 % de todos los decomisos reportados en el mundo, de acuerdo con un informe publicado este año por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).