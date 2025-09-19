'Impacto contundente', causa de muerte de visitante en nueva montaña rusa del parque Epic

La víctima, de 32 años, perdió el conocimiento el miércoles pasado después de montar la atracción del nuevo parque de Universal, cerca de Orlando, y no pudo ser reanimada.

Joshua Stephany, jefe de la Oficina del Médico Forense del condado de Orange, declaró tras la autopsia que la causa del fallecimiento fueron "múltiples lesiones por impacto contundente" y lo clasificó como un "accidente".

La familia de Rodríguez Zavala, que inició una recolección de fondos para el funeral en GoFundMe, señaló en esa plataforma que su pariente perdió trágicamente la vida "en un accidente inesperado".

En la petición comparte varias fotos de Rodríguez Zavala en silla de ruedas.

"Era el tipo de persona que siempre encontraba tiempo para escuchar, ofrecer consejos atentos y levantar a los demás, incluso cuando enfrentaba sus propios desafíos", detalla su familia.

Según la Oficina del Alguacil del condado de Orange, el hombre fue atendido por personal de emergencia y trasladado a un hospital, donde fue declarado muerto.

Universal Orlando informó que la atracción permanecerá cerrada mientras se lleva a cabo la investigación y que está colaborando con las autoridades.

Hasta el momento no se han reportado fallas técnicas en la montaña rusa, que abrió al público en mayo y alcanza velocidades de hasta de hasta 100 kilómetros por hora (62 millas) en un recorrido de doble pista.

La montaña rusa Stardust Racers abrió en mayo junto con el parque Epic Universe.

Se trata de una atracción de trenes doble con un recorrido de casi una milla (1,6 kilómetros) con inversiones y un sistema de lanzamiento simultáneo en el que dos trenes "compiten" en paralelo EFE