Incautan en Paraguay un camión con 29.000 litros de combustible

El decomiso tuvo lugar esta madrugada durante un allanamiento en un inmueble ubicado en la ciudad de Sapucai, en el departamento de Paraguarí (centro), indicó la Dnit en un comunicado.

En total, las autoridades incautaron aproximadamente 13.600 litros de nafta, 11.400 litros de gasoil y 4.000 litros de alcohol usado en vehículos, detalló la institución.

La Dnit destacó que "la mercancía no contaba con la documentación legal necesaria para su comercialización".

Además, se incautaron cinco bombas eléctricas de agua y un generador.

El operativo tuvo el apoyo de la Policía Nacional y contó con la supervisión de un agente fiscal de Paraguarí, quien dispuso la incautación del camión, el combustible y los demás elementos, informó la Dnit.