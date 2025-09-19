Investigación del caso $LIBRA en Argentina en pausa tras ser rechazada por dos tribunales

El magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del Juzgado Federal N 8, rechazó este viernes la competencia para investigar una presunta estafa mediante la criptomoneda $LIBRA.

La causa, iniciada en el Juzgado Federal N1, a cargo de la jueza María Servini pero subrogado por Ariel Lijo, había sido remitida el miércoles a Martínez de Giorgi, quien lleva en su juzgado un expediente en el que se investiga a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por facilitar audiencias con el presidente a cambio de dinero.

Lijo, a quien Milei había designado juez de la Corte Suprema por decreto y cuya designación fue rechazada luego por el Senado, remitió la causa $LIBRA, en la que también se investiga a la hermana del mandatario por recibir cobros indebidos, al juzgado de Martínez de Giorgi.

En su argumentación, el juez Lijo consideró, en un fallo al que accedió EFE, que "existe una mancomunidad probatoria y de personas imputadas" que, "exige la tramitación conjunta" de ambas causas.

Martínez de Giorgi resolvió, no obstante, "no aceptar la competencia atribuida" a su tribunal para intervenir en el caso $LIBRA y la devolvió a su juzgado original.

El magistrado expresó que, en última instancia, la contienda deberá dirimirse ante el Supremo.

El pasado 14 de febrero, Javier Milei hizo una publicación en redes sociales en apoyo al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dijo se dedicaría a "financiar emprendimientos y pequeñas empresas en Argentina" y cuyo valor se disparó con rapidez para luego desplomarse en forma súbita.

Miles de inversores denunciaron haber apostado fallidamente a ese activo tras el mensaje, que fue fijado en el perfil del mandatario antes de ser eliminado horas después y seguido por otro en el que retiró su apoyo al proyecto y aseguró no tener vinculación ni estar interiorizado de sus detalles.

El caso ha derivado en la apertura de investigaciones judiciales en Argentina y en Estados Unidos, que involucran tanto al presidente como a su hermana.

En paralelo, la oposición impulsó en el Congreso la constitución de una comisión investigadora del caso, que el pasado 2 de septiembre resolvió llamar a Karina Milei a ofrecer las explicaciones correspondientes sobre el caso. EFE