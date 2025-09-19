Irán: el creciente rechazo en países europeos a Israel es importante pero insuficiente

"Voces independientes están surgiendo de las capitales europeas, y la posición del Gobierno español será recordada por la historia, pero desafortunadamente hay muchos países de Europa, de Occidente, que son cómplices en el genocidio", destacó en una rueda de prensa organizada por la Asociación de Corresponsales ante la ONU en Ginebra (ACANU).

"Miles de envíos siguen llegando desde EE.UU. y de importantes países europeos, y por eso el régimen genocida israelí ha podido continuar sus crímenes. Si hubiera unidad internacional y se impusiera un embargo contra Israel, al día siguiente los israelíes dejarían de asesinar a los palestinos", afirmó.

Preguntado por las sanciones que en el caso iraní sufre unilateralmente por parte de Estados Unidos, el también presidente del Instituto de Estudios Políticos e Internacionales de Irán aseguró que son "un claro ejemplo de terrorismo económico" que ha afectado profundamente la vida de la población iraní.

"El Estado iraní se reserva todos los derechos para defenderse de este terrorismo de Estado y económico impuesto a la orgullosa nación de Irán, y está haciendo todo lo posible para proteger al país", aseguró.

