Irán se reserva el derecho de responder tras la votación de la ONU sobre las sanciones

“La acción de hoy de los tres países europeos en el Consejo de Seguridad de la ONU, destinada a completar el proceso de restablecimiento de las resoluciones, es ilegal, injustificada y provocadora, y socava gravemente los esfuerzos diplomáticos en curso”, indicó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado.

“La República Islámica de Irán se reserva el derecho de responder proporcionalmente”, aseguró la diplomacia iraní, que no explicó cómo replicará a la medida.

El Ministerio de Exteriores iraní añadió que la medida de hoy “llevada a cabo sin consenso y a pesar de la firme oposición de varios miembros del Consejo, socava aún más la credibilidad del Consejo de Seguridad.”

El Consejo de Seguridad votó este viernes en contra de mantener permanente el levantamiento de sanciones a Irán por su programa nuclear, lo que provocará la reimposición de medidas punitivas contra la República Islámica a finales de mes si no se llega a un acuerdo antes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La moción contó con cuatro votos a favor de Rusia, China, Pakistán y Argelia, nueve en contra y dos abstenciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La votación se llevó a cabo después de que Reino Unido, Francia y Alemania iniciaron el 28 de agosto este mecanismo automático de activación de las sanciones al considerar que Irán ha incumplido de forma “clara y deliberada” el acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de medidas punitivas.

Aunque la moción para mantener el levantamiento de sanciones no ha sido aprobada este viernes, aún queda tiempo hasta finales de la semana que viene para pasar una resolución que detenga el proceso.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, viajarán la semana que viene a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU y esperan mantener contactos diplomáticos respecto a su programa nuclear.

Irán mantiene que los países europeos no tienen derecho a buscar la reimposición de sanciones dado que Estados Unidos abandonó unilateralmente el acuerdo nuclear de 2015 y ellos no han cumplido con sus compromisos adquiridos en el pacto.