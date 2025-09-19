Israel cierra la segunda vía abrió para evacuar la ciudad de Gaza durante 48 horas

"Residentes de la ciudad de Gaza. Desde este momento el acceso al sur a través de la ruta de Salah al Din está cerrado", recogió un comunicado del portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee, en el que señaló que la carretera de Rashid (que atraviesa la Franja de norte a sur junto al mar) vuelve a ser la única operativa.

El miércoles, Israel anunció que abriría de 12.00 (9.00 GMT) de ese mismo día hasta el mediodía de este viernes la carretera de Salah al Din para que la población de la capital huyera a través de ella hacia el sur, dados los enormes embotellamientos que se estaban produciendo en Rashid.

Sin embargo, Salah al Din se encuentra más al este, en la zona dominada por el Ejército israelí. La población se encuentra en el oeste, en las playas, lugar al que las propias fuerzas armadas se la desplazaron con sus órdenes de evacuación, señalando como peligrosa el resto de la ciudad.

"No sabemos ni cómo llegar allí", dijo a EFE en una llamada telefónica Mohammed Salha, que trabaja para la organización Al Awda, gestora varios hospitales y clínicas en el enclave.

Salha hace habitualmente el trayecto entre la capital y el centro de la Franja, ya que trabaja tanto en el Hospital Al Awda de Nuseirat (centro) como en la construcción de otra clínica de la organización en la ciudad de Gaza.

Este gazatí tuvo que tomar la carretera de Rashid en la noche del miércoles al jueves (tardando once horas en recorrer unos 10 kilómetros hacia el centro de la Franja desde la capital), asegurando que nadie sabía cómo llegar de forma segura a Salah al Din.

El Ejército dijo haber abierto Salah al Din como vía alternativa, pero no ofreció ninguna manera segura de llegar hasta ella desde el oeste de la capital.

Fuentes gazatíes indicaron a EFE que un oficial israelí contactó con uno de los conductores que hacen este recorrido habitualmente para advertir de que cualquier coche detenido a los lados de la carretera de Salah al Din sería atacado.

Preguntado en dos ocasiones, el Ejército no se pronunció sobre cuántas personas utilizaron Salah al Din como vía de escape de la capital en estas 48 horas.

El Ejército asegura que unas 450.000 personas han abandonado la ciudad de Gaza desde que intensificó sus bombardeos contra la capital a mediados de agosto.

Si embargo, el número se limita a unas 250.000 en el recuento de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) difundido este jueves.