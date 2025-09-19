Israel mantiene cerrado el cruce con Jordania de Allenby tras el ataque del jueves

El resto de cruces siguen funcionando con normalidad, dijo la portavoz.

Un conductor de un camión que cargaba ayuda humanitaria para la Franja de Gaza fue el autor del tiroteo, en el que dos soldados perdieron la vida.

"Exijo que los conductores pasen por detectores de metales a partir de ahora y que los camiones sean inspeccionados exhaustivamente", dijo el jueves durante una reunión de su gabinete el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, e informó de ello este viernes la radio pública nacional Kan.

"Era responsabilidad de Jordania prevenir el ataque y no lo hizo", continuó.

Según indicaron las fuerzas armadas en un comunicado, las víctimas del atentado son Isaac Harosh, un teniente coronel de la reserva de 68 años, y Oran Hershko, un suboficial de 20 años.

El cruce de Allenby atiende principalmente a palestinos residentes en Cisjordania, que tienen que viajar desde Jordania al no recibir permiso de las autoridades israelíes para volar desde el Aeropuerto Ben Gurión de Israel. Por él entran también camiones jordanos de camino a la Franja de Gaza.