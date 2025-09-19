Japón pospone el reconocimiento del Estado palestino antes de conferencia en la ONU

Tokio, 20 sep (EFE).- Japón anunció que no reconocerá por ahora al Estado de Palestina, a pocos días de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en el marco de la Asamblea General de la ONU en medio de reportes de que la decisión de Tokio tiene como objetivo preservar una buena relación con Washington.