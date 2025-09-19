Japón se plantea el desarrollo de más drones y submarinos ante alianza de China y Rusia

"Hay una alta probabilidad de que los tres países colaboren si estalla un incidente en Asia Oriental", explicaron los expertos en un comunicado, citando el apoyo tecnológico chino y el envío de tropas norcoreanas a Rusia durante el conflicto.

En concreto, el comité pide al Ministerio de Defensa japonés introducir "equipo estratégico" como vehículos no tripulados y submarinos con sistemas de lanzamiento vertical (VLS, en inglés) para desarrollar una postura defensiva en el Pacífico.

El grupo, que comenzó a reunirse en febrero de 2024, forma parte del plan de Defensa aprobado por el anterior Gobierno de Fumio Kishida en 2022, que establecía la formación de un panel de expertos para asesorar a las autoridades de cara a mejorar y agilizar la planificación defensiva del archipiélago.

Entre sus miembros hay líderes académicos, empresariales y antiguos cargos gubernamentales y militares de Japón.

Además, a fin de implementar este tipo de submarinos, el panel recomienda impulsar el desarrollo tecnológico y la investigación de nuevos métodos de producción de energía.

A finales de 2022, Japón aprobó un incremento sin precedentes de su gasto militar y unas nuevas directrices de Defensa que incluían, por primera vez, la capacidad de atacar bases enemigas en caso de amenaza a la seguridad nacional, en plena resaca de la invasión rusa de Ucrania y ante el auge militar de Pekín.

Japón no ha contado con capacidades militares para alcanzar objetivos enemigos a larga distancia desde el final de la Segunda Guerra Mundial debido a su Constitución pacifista y a su acuerdo de seguridad bilateral con Estados Unidos, país que garantiza la defensa del archipiélago ante cualquier amenaza contra su territorio.

En sus recomendaciones, que fueron entregadas este viernes al ministro de Defensa, Gen Nakatani, y desarrolladas durante un año y medio de discusiones, el panel pidió además reforzar la cooperación en defensa con otros países del Indopacífico, advirtiendo sobre la posibilidad de que la OTAN traslade su foco a la defensa de Europa.