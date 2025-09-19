Justicia española da luz verde a eutanasia de una joven parapléjica que recurrió su padre

En su resolución, a la que tuvo acceso EFE, el alto tribunal desestima el recurso del padre de la joven, aunque reconoce que su familia tiene derecho a acudir a la justicia para tratar de impedir su muerte digna.

El fallo puede ser recurrido aún ante el Tribunal Supremo -lo que Abogados Cristianos ya ha anunciado que hará-, que de esa forma podría pronunciarse también, por primera vez, sobre si los familiares de una persona que pide la eutanasia están legitimados a frenarla en los tribunales, según fuentes jurídicas.

Con su resolución, el tribunal ratifica la decisión de la titular que autorizaba la eutanasia de la joven, al concluir que es fruto de una decisión autónoma de la paciente y que esta reúne los requisitos legales para la muerte asistida.

El padre de la joven, quien desde hace años no vive con su familia y actualmente reside en un centro sociosanitario, logró frenar 'in extremis' la eutanasia, que estaba prevista para agosto de 2024, a través de un recurso ante los tribunales en el que argumentaba que su hija sufre un trastorno límite de personalidad que le impide decidir libremente sobre su vida.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En su sentencia, el Tribunal Superior de Cataluña avala la eutanasia para en este caso al concluir que en el proceso judicial no se ha constatado la "falta de capacidad" de la joven.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Resalta que se ha mantenido firme en su decisión de solicitar la eutanasia desde abril de 2024, sin que esta posición quede "desvirtuada" por una carta escrita por las joven con dudas y que, según declaró la chica en el juicio, escribió tras una noche de insomnio y "al dictado" de dos jóvenes de entornos católicos.

A diferencia de la magistrada que juzgó el caso, el tribunal sostiene que los familiares de una persona que solicita la eutanasia sí están legitimados a recurrir a la justicia para impedirla, pese a que se trate de un interés "que puede incluso entrar en aparente colisión con las preferencias exteriorizadas", en este caso por la hija.

Ello no supone, aclara la resolución, que "necesariamente" el interés legítimo de los progenitores se imponga al de la hija.

El tribunal admite que la actuación judicial de los familiares podría retrasar la ejecución del acuerdo de eutanasia, como está ocurriendo con el caso de esta joven.

"Somos conscientes de que la mencionada postergación de la ejecución de una resolución administrativa positiva respecto de la eutanasia puede generar insatisfacción en la persona que la ha solicitado", reconocen, ya que "dada la irreversibilidad" de la muerte asistida es probable que se suspenda cautelarmente hasta finalizar el proceso judicial.