Kallas dice en Brasil que Rusia es "cada vez más peligrosa" y urge a "detenerla"

Kallas fue recibida por Vieira en Brasilia, poco después de que Estonia, su país de origen, denunció la violación de su espacio aéreo por tres aeronaves de guerra rusas.
"Rusia está testando hasta dónde puede ir", pero "no se puede demostrar debilidad, porque eso los invitaría a ser aún más peligrosos", declaró la funcionaria comunitaria.
También dijo que el "pedido" de la Unión Europea a "los países que tienen una relación más próxima con Rusia", como es el caso de Brasil, es que "presionen y los convenzan de la necesidad de la paz y de sentarse a una mesa de negociaciones".
Vieira, a su turno, reiteró que Brasil ha instado "a todas las partes" implicadas en la guerra desatada por la invasión rusa a Ucrania a "evitar cualquier tipo de incidentes que pueda generar consecuencias más graves" y exhortó a que "haya negociaciones en el ámbito multilateral" que puedan conducir a una "paz duradera".
Antes de su reunión con Vieira, Kallas se había manifestado sobre la violación del espacio aéreo de Estonia mediante una declaración difundida en sus redes sociales.
"La violación del espacio aéreo de Estonia por parte de la aviación militar rusa es una provocación extremadamente peligrosa (...). Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad", escribió la exprimera ministra estonia.