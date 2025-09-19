Kallas dice en Brasil que Rusia es "cada vez más peligrosa" y urge a "detenerla"

Brasilia, 19 sep (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, afirmó este viernes junto al canciller brasileño, Mauro Vieira, que Rusia "se está volviendo cada vez más peligrosa" y que es necesario "detenerla".