Kallas urge a "no mostrar debilidad" ante incursiones rusas en territorio europeo

"La violación del espacio aéreo de Estonia por parte de la aviación militar rusa es una provocación extremadamente peligrosa (...). Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad", escribió la exprimera ministra estonia en sus redes sociales.

La violación del espacio aéreo estonio por parte de tres cazas rusos MIG-31, que ha obligado a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir, ocurre diez días después de que casi una veintena de drones rusos hicieran lo mismo en el espacio aéreo polaco y de que la OTAN derribara por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado.

En su mensaje en redes, la jefa de la diplomacia europea señaló que se trata de la tercera violación similar del espacio aéreo europeo en cuestión de días y advirtió de que contribuye a escalar las tensiones en la región.

La UE, dijo Kallas, respalda plenamente a Estonia y seguirá apoyando tanto a Tallín como al resto de los gobiernos europeos en el refuerzo de sus capacidades defensa con recursos comunitarios.

Las aeronaves rusas ingresaron sin permiso en el espacio aéreo de Estonia, en la zona de la isla de Vaindloo, sin planes de vuelo y con sus transpondedores apagados, según fuentes de los ministerios de Defensa y Exteriores del país báltico.

En el momento de la violación del espacio aéreo estonio, los aviones tampoco mantenían comunicación por radio bidireccional con los servicios de tráfico aéreo de Estonia.

Por ello, cazas F-35 de la Fuerza Aérea italiana, desplegados actualmente en la base aérea estonia de Ämari como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, "respondieron al incidente", indicó el Ministerio de Defensa.