Kapo anuncia su primer concierto en solitario en Bogotá para el próximo 7 de marzo de 2026

Bogotá, 19 sep (EFE).- El músico colombiano Kapo, anunció su primer concierto en solitario en Bogotá para el próximo 7 de marzo de 2026 que será "el más importante de su carrera", informó este viernes la promotora Gus Rincón.