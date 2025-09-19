Kapo anuncia su primer concierto en solitario en Bogotá para el próximo 7 de marzo de 2026

Juan David Loaiza, cuyo nombre artístico es Kapo, cuenta con 9,4 millones de oyentes mensuales en Spotify, mientras que en esa plataforma sus canciones más escuchadas son 'Ohnana' con 291 millones de reproducciones y 'Uwaie', con 277 millones.
El show llega tras su gira internacional 'Por si alguien nos escucha' que lo llevó a actuar en escenarios de Estados Unidos con presentaciones en Miami, Nueva York, Los Ángeles y Chicago "que lo han posicionado como una de las figuras más potentes de la nueva generación", afirman sus promotores.
Durante el tour en mención, Kapo también visitó Canadá, donde actuó en Montreal y Toronto; y España, donde "conquistó escenarios en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Bilbao, demostrando que su sonido trasciende fronteras y culturas", añade el comunicado.
El artista alcanzó su primer éxito el año pasado, lo que le ha permitido en 2025 acumular dos colaboraciones con artistas colombianos de alcance internacional como Camilo y Feid, con el bolero 'Esta es tu casa nena' y 'X ti', respectivamente.
Kapo, de 27 años, cautivó al público con un estilo propio que mezcla el 'afrobeat' y los ritmos latinos del reguetón, así como con la originalidad de los nombres de sus canciones que, explicó en una entrevista con EFE enero, son palabras en 'Ohwauka', el idioma que inventó con su equipo.