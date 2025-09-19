Kiev califica de "amenaza directa" la violación del espacio aéreo estonio por cazas rusos

"La incursión de hoy de tres aviones de combate rusos en el espacio aéreo estonio es otra escalada de Rusia y una amenaza directa para la seguridad transatlántica", escribió Sibiga en su cuenta de X.

"Ucrania apoya a Estonia frente a la imprudente intimidación de Rusia", abundó el jefe de la diplomacia ucraniana, que pidió frente a la Rusia del presidente Vladímir Putin "presión política y económica aplastante".

"Mientras no reciba una respuesta realmente contundente, Moscú solo se volverá más arrogante y agresiva. Es hora de poner fin a la sensación de impunidad de Putin", argumentó Sibiga, que dijo coincidir con su homólogo estonio Margus Tsahkna, que pidió ante Rusia un "rápido incremento de la presión política y económica".

Según informó el Ministerio de Defensa de Estonia, tres cazas rusos MIG-31 violaron el espacio aéreo estonio y permanecieron casi doce minutos en el aire sobre una isla estonia del golfo de Finlandia, lo que obligó a aviones de la patrulla aérea de la OTAN a intervenir.

Los cazas rusos ingresaron en el espacio aéreo de Estonia sin plan de vuelo y con los transpondedores apagados, lo que obligó a cazas italianos F-35 a responder desde la base aérea de estonia de Ämari, donde están desplegados como parte de la Misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN.

Este incidente ocurre diez días después de que cais una veintena de drones rusos violaran el espacio aéreo polaco, lo que obligó a la OTAN a derribar por primera vez vehículos aéreos no tripulados en territorio aliado.