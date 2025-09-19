La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 0,68 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA descendió 0,96 %, hasta los 71.044.695,11 puntos.

El volumen de negocios operado en acciones fue de 150.987.091.421,790 millones de pesos (unos 99.651.683,78 millones dólares).

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Transener (-5,2 %), Transportadora de Gas del Norte (-4,82) y Banco BBVA Argentina (-4,72 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de IRSA (+5,01 %), Telecom Argentina (+3,41 %) y Transportadora de Gas del Sur (+2,14 %).

Los títulos públicos argentinos mejoraron 1 % en promedio en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina se ubicó en 1.454 puntos básicos, llegando a su mayor nivel desde septiembre de 2024.

En el mercado cambiario, el dólar estadounidense subió 20 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en un récord de 1.515 pesos para la venta al público.

En la plaza mayorista, el valor de la moneda estadounidense cerró en 1.475 pesos por unidad, luego de que el Banco Central interviniera en ese mercado, donde el dólar superó los 1.474,50 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' saltó al valor récord de 1.520 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) avanzó 0,2 %, hasta 1.567,06 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió 1 %, hasta los 1.551,03 pesos por dólar.